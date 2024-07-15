قبل ساعات من الزفاف... حادث سير يودي بحياة عروس وأسرتها!

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توفيت شابة سعودية مع أفراد عائلتها، قبل ساعات من حفل زفافها، إثر حادث سير وقع في منطقة الجوف، شمال غربي المملكة.



وذكر موقع "سبق" المحلي، أن الشابة همس الشراري، توفيت برفقة والديها وشقيقها، السبت، في حادث السير.



وتناقل رواد منصة "إكس" بحزن شديد خبر وفاة الأسرة، التي تضم ‏الأب بسام الشراري، وزوجته أماني، وابنهما بتال، ‏وابنتهما همس، في الحادث.

وتداولوا أيضًا بطاقة الدعوة التي بعثتها الأم لأقاربها ورفيقاتها؛ لحضور حفل عقد قران ابنتها همس، الأحد. كما نقل المغردون من أبناء المنطقة خبر تأدية صلاة الجنازة على العائلة عقب صلاة ظهر السبت، في جامع الإيمان بطبرجل.