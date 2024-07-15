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إسرائيل.. قرار جديد بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية

15
JULY
2024
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وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تمديد مدة الخدمة الإلزامية للجنود الذكور في الجيش إلى ثلاث سنوات بدلا من 32 شهرا.
 
وكانت هذه الخطوة قد تأجلت في وقت سابق بسبب نزاع حول هذه المسألة بين وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
 
وفقا لقرار الحكومة، فعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، سيخدم الجنود الذكور 36 شهرا، وسيسري هذا القرار لمدة 8 سنوات.
 
يطبق القرار أيضا على الجنود الذين يخدمون حاليا، وكذلك على النساء اللاتي يخدمن في مناصب تتطلب منهن التوقيع على تنازل بأن فترة خدمتهن ستكون مساوية لفترة الرجال في نفس الأدوار، وفي نهاية فترة التمديد، ستعود الخدمة في الجيش إلى فترة 32 شهرا .
 
وبحسب تقارير إعلامية عبرية، أبلغ مكتب النائب العام الوزراء أن قانونية هذا الإجراء تعتمد على مدى ملاءمته للجهود الأوسع نطاقا لتجنيد المتدينين المتشددين ومساواة عبء الخدمة العسكرية بين مختلف قطاعات المجتمع.
 
وقال وزير الحرب السابق بيني غانتس إن الحقائق العسكرية الحالية تجعل هذه الخطوة ضرورية، على أن تسري بالتوازي مع خطط تجنيد المتدينين المتشددين لضمان إعادة تقصير مدة الخدمة خلال السنوات المقبلة وتوزيعها بشكل أكثر عدالة.
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