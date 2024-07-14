الجيش الإسرائيلي يُعلن "رسمياً" إغتيال رافع سلامة!

A + A -

كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الأحد، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "القضاء على قائد لواء خانيونس في حماس المدعو رافع سلامة".



وأضاف ادرعي، "هاجمت طائرات حربية يوم أمس وقضت بناء على معلومات استخبارية لهيئة الاستخبارات والشاباك على المدعو رافع سلامة قائد لواء خانيونس في منظمة حماس".



وتابع، "وكان المدعو رافع سلامة من أبرز المقربين لمحمد الضيف قائد الجناح العسكري لحماس ومن مخططي ومنفذي هجوم السابع من تشرين الأول".

وأردف ادرعي، "لقد انضم سلامة إلى منظمة حماس في مطلع التسعينيات وعُين قائدًا لكتيبة خانيونس-القرارة تحت قيادة المدعو محمد السنوار ولعب دورًا مركزيًا في عملية اختطاف الجندي غلعاد شاليط".



واستكمل، "كما قاد عمليات الإسناد الحرب وخطط الدفاع الحمساوية في عملية الجرف الصامد وكان مسؤولًا عن كل خطط الانفاق في منطقة خانيونس".



وأشار ادرعي الى ان "في العام 2016 بدّل السنوار في قيادة لواء خانيونس في حماس وأشرف على النفقيْن الهجومييْن الذيْن تم إحباطهما في خانيونس خلال عملية حارس الأسوار. خلال تلك العملية تم القضاء على 18 عنصراً حاولوا التسلل إلى داخل إسرائيل".



وقال: "كما قاد المدعو رافع سلامة عناصر حماس في لواء خانيونس وكان مسؤولًا عن كل عمليات إطلاق القذائف الصاروخية التي تم تنفيذها من منطقة خانيونس".



وختم ادرعي: "عملية القضاء على المدعو رافع سلامة تعتبر ضربة قوية لقدرات وعمل حماس العسكرية".