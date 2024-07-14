living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش الإسرائيلي يُعلن "رسمياً" إغتيال رافع سلامة!

14
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الأحد، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "القضاء على قائد لواء خانيونس في حماس المدعو رافع سلامة".

وأضاف ادرعي، "هاجمت طائرات حربية يوم أمس وقضت بناء على معلومات استخبارية لهيئة الاستخبارات والشاباك على المدعو رافع سلامة قائد لواء خانيونس في منظمة حماس".

وتابع، "وكان المدعو رافع سلامة من أبرز المقربين لمحمد الضيف قائد الجناح العسكري لحماس ومن مخططي ومنفذي هجوم السابع من تشرين الأول".

وأردف ادرعي، "لقد انضم سلامة إلى منظمة حماس في مطلع التسعينيات وعُين قائدًا لكتيبة خانيونس-القرارة تحت قيادة المدعو محمد السنوار ولعب دورًا مركزيًا في عملية اختطاف الجندي غلعاد شاليط".

واستكمل، "كما قاد عمليات الإسناد الحرب وخطط الدفاع الحمساوية في عملية الجرف الصامد وكان مسؤولًا عن كل خطط الانفاق في منطقة خانيونس".

وأشار ادرعي الى ان "في العام 2016 بدّل السنوار في قيادة لواء خانيونس في حماس وأشرف على النفقيْن الهجومييْن الذيْن تم إحباطهما في خانيونس خلال عملية حارس الأسوار. خلال تلك العملية تم القضاء على 18 عنصراً حاولوا التسلل إلى داخل إسرائيل".

وقال: "كما قاد المدعو رافع سلامة عناصر حماس في لواء خانيونس وكان مسؤولًا عن كل عمليات إطلاق القذائف الصاروخية التي تم تنفيذها من منطقة خانيونس".

وختم ادرعي: "عملية القضاء على المدعو رافع سلامة تعتبر ضربة قوية لقدرات وعمل حماس العسكرية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   