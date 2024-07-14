قتيل وإصابات في عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب!

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ عملية إطلاق نار ودهس وقعت عند مفترق "نير تسفي" جنوب "تل أبيب"، ظهر اليوم الأحد.

وقالت الوسائل إنّ منفذ عملية "نير تسفي" استشهد، وهو الشاب محمد شهاب، 27 عاماً، من سكان كفر عقب في القدس الشرقية.

وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن قتيل، و3 إصابات في عملية "نير تسفي"، حالتهم بين الخطرة والحرجة جداً.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ العملية في الرملة مزدوجة بين دهس وإطلاق نار على الجنود، وقوات الأمن اتجهت إلى مكان تنفيذها فور وقوعها.

وأشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعملية البطولية المزدوجة ضد جنود الاحتلال في مدينة الرملة المحتلة، قائلةً إنها تمثّل انتصاراً لدماء الشهداء واستجابةً سريعةً وجريئة من شعبنا في الرد على المجازر.

وأكدت الجبهة الشعبية حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ضد الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة، بما في ذلك المقاومة المسلحة، كوسيلة لوقف الجرائم الصهيونية وانتزاع الحقوق الوطنية العادلة.

وتتالى عمليات الدهس وإطلاق النار التي تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة، وذلك بالتزامن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وآخرها مجزرتي مواصي خان يونس وحي الشاطئ غرب مدينة غزة.