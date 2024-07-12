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إسرائيل تعلن مقتل أحد جنودها قرب الحدود مع لبنان

12
JULY
2024
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إن أحد جنوده قُتل بالقرب من الحدود مع لبنان أمس الخميس.
 
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجندي القتيل يبلغ من العمر 33 عاما وكان برتبة  "سيرجنت" (رقيب).
 
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله إن الرقيب احتياط فاليري شيفونوف، 33 عاما، من نتانيا، ضابط مركبات في الكتيبة 9308، لواء ألون 228، مشيرا إلى أنه قتل أثناء القتال في شمال إسرائيل.
 
 ولم يحدد الجيش الإسرائيلي كيفية مقتله، لكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت إنه قُتل في ضربة بطائرة مسيرة.
 
وتتبادل جماعة حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ ما يقرب من 9 أشهر في أعمال قتالية اندلعت بالتوازي مع الحرب على غزة مما أثار مخاوف من حرب شاملة بين الخصمين شديدي التسليح.
 
وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الإجمالي منذ السابع من أكتوبر إلى 682 قتيلا بين ضابط وجندي، من الذين سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسمائهم، 326 منهم قتلوا منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.
 
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