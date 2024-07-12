نتنياهو: سيطرتنا على الحدود بين مصر وغزة شرط للتوصل لاتفاق

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس أنّ احتفاظ الدولة العبرية بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة بهدف منع "تهريب الأسلحة" لحماس هو أحد الشروط لوقف إطلاق النار مع الحركة.

وقال نتانياهو إن شرط استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على "ممرّ فيلادلفيا ومعبر رفح" اللذين احتلتها بداية مايو هو أحد "أربعة مبادئ" طرحتها حكومته في إطار المفاوضات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع، في حين تشترط حماس من جهتها أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة.

وأضاف نتنياهو في خطاب "أنا ملتزم بالاتفاق الإطاري لإطلاق سراح الرهائن لدينا لكن قتلة حماس متمسكون بمطالب تتعارض معه وتعرض إسرائيل للخطر".

لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية شدد أيضا على أن "الضغط على حماس وحده هو الذي سيعيد الرهائن".