غالانت يدعو لتحقيق يشمله ونتنياهو في إخفاقات 7 أكتوبر

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دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس إلى إجراء تحقيق رسمي يشمله هو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس وراح ضحيته عشرات الإسرائيليين.

وتحدث وزير الدفاع يوآف غالانت أيضًا قائلاً: "قبل بضع ساعات، قدم ممثلو الجيش الإسرائيلي لأعضاء مجتمع باري (لجنة تحقيق حكومية) النقاط الرئيسية للتحقيق في الهجوم على الكيبوتس. نحن نطالب بإجراء تحقيق على المستوى الوطني من شأنه توضيح الحقائق".

وأضاف غالانت: "يجب أن تكون لجنة التحقيق هذه موضوعية، وعليها أن تستجوبنا جميعًا - الحكومة والجيش وأجهزة الأمن. يجب أن تحقق معي، وعليها أن تتحقق من رئيس الوزراء ورئيس الأركان".

وردد الحشد في الحفل الذي ضم عائلات الضباط الجدد الهتافات عندما أدلى غالانت بتعليقه.