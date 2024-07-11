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تقرير: نتنياهو يجري مشاورات بشأن إقالة وزير الدفاع

11
JULY
2024
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ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مشاورات حول إمكانية إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه في الأشهر المقبلة.
 
وقالت القناة إن العديد من أعضاء حزب الليكود هاجموا وزير الدفاع يوآف غالانت في الجلسة العامة للكنيست، يوم الأربعاء.
 
واعتبرت "القناة 12" التوقيت ليس عشوائيًا، حيث علمت أن المحيطين برئيس الوزراء يناقشون إمكانية إقالة غالانت من منصبه في الأشهر المقبلة.
 
وهناك آراء متباينة حول القرار، لكن التوافق العام هو أن غالانت لم يعد جزءًا من الائتلاف، بحسب القناة.
 
ويعتقد مسؤولي الليكود أن غالانت يتصرف بشكل مستقل ويجب إيجاد فرصة لإزاحته.
 
ويُنظر إلى غالانت على أنه يقف بين الائتلاف الحكومي وحل مشكلة التجنيد، كما يُتهم بتسريب مناقشات أمنية حساسة.
 
وذكرت القناة إن التوقيت الأنسب لهذا التحرك هو خلال فترة الإجازة،بينما سيجري التمهيد لها عبر زيادة النقد له من داخل الائتلاف والليكود، وتقديم الخطوة على أنها حتمية.
 
وينفي المحيطون بنتنياهو هذه التقارير ويزعمون أن العلاقة بينهما طبيعية.
 
في وقت سابق اليوم، ظهر وزير الدفاع غالانت للإجابة على الأسئلة في الجلسة العامة للكنيست.
 
وكجزء من ذلك، كشف عن أهداف تجنيد الجيش الإسرائيلي قائلاً: "الخطة هي تجنيد 3000 مجند إضافي من الحريديم من صيف 2024 إلى صيف 2025".
 
كما أشار إلى مدى الضرر الذي ألحق بحماس وقال: "قتلنا أو أصبنا 60% من إرهابيي حماس في غزة. فككنا 24 كتيبة من حماس أو الغالبية العظمى منها."
 
وخلال كلماته، هاجمه عدة أعضاء من الليكود، بما في ذلك النائب موشيه سعدة، قائلا: "هل هذه هي روح القيادة؟ انظر في عيون الجنود. روح التساهل التي تسمح بها... انظر في عيون الجنود الأبطال."
 
ورد وزير الدفاع غالانت قائلاً: "الأشخاص الذين تتحدث عنهم بينما كنت تجلس في مكاتب مكيفة خاطروا بحياتهم ليل نهار. لا تسميهم متساهلين ولا تسميهم ناعمين. أنت تظلم جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الدفاع الإسرائيلية."
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