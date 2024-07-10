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السعودية.. فتح تحقيق باختفاء كويتية في ظروف غامضة

10
JULY
2024
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أثارت حادثة اختفاء مواطنة كويتية في السعودية عثر عليها مقتولة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وفي التفاصيل، زعم مواطن كويتي أنه ترك زوجته داخل مرحاض في مطار سعودي وسافر بدونها إلى الكويت.
 
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية: "إشارة إلى ما تم تداوله عن اختفاء مواطنة خليجية في أحد الطرق أثناء عبور الأراضي السعودية برفقة زوجها، فإنه تم العثور عليها متوفاة في منطقة صحراوية شمالي محافظة الجبيل، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك".
 
صحيفة "المجلس" الكويتية قالت على حسابها في "إكس" إن السلطات السعودية عثرت على جثة مواطنة كويتية قام زوجها بقتلها ورميها في البر بعد ان ادعى أنه تركها في أحد الحمامات في الأراضي السعودية وغادر إلى الكويت.
 
وقالت الصحيفة إن "الإجراءات ما زالت مستمرة لتسلّم جثمان المواطنة"، وأنه حتى الآن لم تتضح الأسباب الحقيقية وراء الجريمة.
 
وبحسب الصحيفة "أخبر الزوج أشقاء الزوجة أنها اختفت في السعودية"، مؤكدة أن أقارب الزوجة قدموا بلاغا في الزوج لدى السلطات المختصة.
 
واستدعت المباحث الكويتية الزوج، وكان بحالة "غير طبيعية"، وقال خلال التحقيقات أنه تركها داخل السعودية أثناء دخولها دورة المياه.
 
ولم تصدر أي تصريحات رسمية حتى الآن بشأن ارتكاب الزوج لجريمة القتل في ظل استمرار التحقيقات بالحادث.
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