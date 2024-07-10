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النيابة الكويتية تأمر بضبط شخص تطاول على أمير البلاد

10
JULY
2024
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أمرت النيابة العامة في الكويت بضبط شخص انتقد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على الإجراءات التنظيمية لوزارة الداخلية وتنظيم عمل الحسينيات.
 
وجاء ذلك في بيان النيابة أمس الثلاثاء: "أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مواطن لاتهامه بالتعرض لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، والتطاول على مسند الإمارة، والطعن في حقوق الأمير وسلطته، بتسجيل منشور بأحد مواقع التواصل الاجتماعي في معرض انتقاده لإجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم عمل الحسينيات وممارسة شعائر الطائفة الشيعية في شهر محرم الحالي وجاري استكمال إجراءات التحقيق".
 
يذكر أن النيابة العامة الكويتية سبق وأصدرت بيانا في شهر مايو الماضي عقّبت فيه على حادثة مماثلة، حيث قالت: "أمرت النيابة العامة بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط واحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي إكس، تضنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد".
 
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تعليمات لأصحاب الحسينيات، موضحة أنه يجب عليهم "الالتزام بما جاء من تعليمات بالاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات، وهي وضع راية أو علم خارجي واحد فقط على الحسينيات ومن غير شعارات". 
روسيا اليوم
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