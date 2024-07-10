تهديد وزيرة!

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أفادت قناة "I24NEWS" بأن النشرة الإخبارية بالقناة العبرية كشفت أن الشرطة فتحت تحقيقا بشبهة التحريض والتهديد ضد وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان.

وحسب ما نقلت "I24NEWS"، فقد تم رش كتابات على الجدران بالقرب من منزل الوزيرة عيديت سيلمان.

وجرى فتح التحقيق بعد أن تم في الأيام الأخيرة رش كتابات على الجدران بالقرب من منزلها في رحوفوت، مع صورتها، ومن بين الرسوم يمكن رؤية طلقة في جبهتها.

كما تم تعليق ملصقات بجوار مكان إقامتها مباشرة، وعليها شعار "لن ننسى ولن نغفر".

وحسب القناة الإسرائيلية، ينضم التحريض الأخير إلى سلسلة التهديدات التي تلقاها الوزيرة في الآونة الأخيرة، فيما تمت الإشارة إلى أن هناك زيادة حادة جدا في فتح ملفات تتعلق بالتحريض في الشرطة الإسرائيلية.