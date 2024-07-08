رسالة شكر من بزشكيان لنصر الله

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وجه الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان رسالة إلى الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصر الله جاء فيها:

" مع تحياتي وجزيل شكري، وصلتني رسالتكم القيمة والمحبة بعد انتخابي رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

لقد دعمت جمهورية إيران الإسلامية دائما مقاومة شعوب المنطقة ضد الكيان الصهيوني غير الشرعي. إن دعم المقاومة متجذر في السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومُثلِ الإمام الراحل وتوجيهات قائد الثورة وإن هذا الدعم سيستمر بقوة.

وإنني على يقين من أن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا الكيان بمواصلة سياساته التحريضية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب المنطقة الأخرى.

أشكركم على دعواتكم الصادقة لي، وأسأل الله العلي القدير لكم المزيد من العزة والمجد، ولشعب لبنان الرخاء والتقدم، والنصر الإلهي لأبطال المقاومة المجاهدين".