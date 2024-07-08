رئيس "الشاباك" سيتوجه إلى قطر ومصر.. هذا ما سيناقشه!

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، إنّ رئيس "الشاباك" رونين بار توجه إلى القاهرة لمناقشة صفقة الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت وسائل الإعلام أنّ "رئيس "الشاباك" سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى في مصر ويناقش معهم عدة قضايا من بينها السيطرة على معبر رفح."

وأوضحت أنّ رئيس "الشاباك" سيناقش مع مسؤولين رفيعي المستوى في مصر بناء عائق تحت الأرض بين القطاع ومصر لـ"منع التهريب".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ رئيس "الشاباك" سيتوجه الأربعاء المقبل إلى قطر وسيعقد "لقاءات عمل" مع كبار المسؤولين في الدوحة.