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نصرالله هنأ بزشكيان بانتخابه: نتطلع الى الجمهورية الاسلامية الايرانية كسند قوي وثابت ودائم للمقاومين والمظلومين

6
JULY
2024
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هنأ الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله في بيان، الرئيس المنتخب للجمهورية إلاسلامية في إيران الدكتور مسعود بزشكيان، وقال: "أبارك لكم هذا الانتخاب المبارك من قِبَل الشعب الإيراني العزيز والشريف، وأسأل الله أن يحفظكم ويعينكم ويسدّدكم ويوفّقكم لتحقيق آمال وتطلّعات هذا الشعب المضحّي والوفيّ".

وتابع: "إننا في حزب الله وفي جميع حركات المقاومة في المنطقة، وكجزءٍ من شعوبها التي تخوض منذ سنوات ٍ طويلةٍ مواجهةً مفتوحةً مع قوى الاحتلال الصهيوني ومشروع الهيمنة الأميركية، إننا دائماً نتطلّع الى الجمهورية الإسلامية في إيران كسندٍ قويٍّ وثابتٍ ودائم للمقاومين والمظلومين، منذ انتصار الثورة الإسلامية بقيادة سماحة الإمام الخميني واستمراراً مع قيادة سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي، ومع الحكومات المتعاقبة في الجمهورية الإسلامية".

 وتابع: "إننا مع سيادتكم، سنواصل هذا الطريق إن شاء الله تعالى حتى تحقيق النصر النهائي، والذي ستكون ركيزته الأساسية إيران الإسلامية القوية والعزيزة والمقتدرة".

 

وختم نصرالله: "أسأل الله  ان يمدّكم بالقوة والصحة والعافية والسلامة، ويُنجز على أيديكم ما يُفرح المؤمنين والمستضعفين إن شاء الله".

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