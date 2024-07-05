موريتانيا.. مصرع 89 مهاجرا غرقا والعشرات في عداد المفقودين

A + A -

لقي 89 مهاجرا مصرعهم هذا الأسبوع وفُقد أثر عشرات آخرين عندما غرق قاربهم قبالة سواحل موريتانيا بينما كانوا في طريقهم إلى أوروبا، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية إن خفر السواحل الموريتاني تمكّن من "انتشال جثث 89 مهاجرا سريا كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير جنح يوم الإثنين 1 يوليو على بُعد 4 كلم من مدينة إنجاغو".

وأضافت أن خفر السواحل أنقذ تسعة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ خمس سنوات.

ونقلت الوكالة شهادات ناجين قالوا إن القارب انطلق من الحدود بين السنغال وغامبيا وعلى متنه 170 راكبا، ما يرفع عدد المفقودين إلى نحو 72.