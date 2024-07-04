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بعد هجوم كرمئيل.. كشف هوية المنفذ والقتيل

4
JULY
2024
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قالت الشرطة الإسرائيلية ومسعفون إن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب شخص آخر، في عملية طعن بمركز تسوق في كرمئيل شمالي إسرائيل، الأربعاء، وإن منفذ الهجوم قتل بعد إطلاق النار عليه.
 
وتشتبه الشرطة في أن الهجوم "إرهابي".
 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن المتهم بتنفيذ الهجوم يدعى جواد ربيع من بلدة نحف الإسرائيلية، التي يعيش فيها كثيرون من الأقلية العربية.
 
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الجهاد وصفت الهجوم بأنه عملية بطولية، في منشور على "تلغرام".
 
وقال مسعفون إسرائيليون لـ"رويترز"، إن القتيل لفظ أنفاسه بعد نقله إلى المستشفى، وإن المهاجم توفي في المركز التجاري.
 
وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان في وقت لاحق، أن القتيل هو ألكسندر ياكيمينسكي (19 عاما)، وهو رقيب في الجيش الإسرائيلي.
 
وأظهرت لقطات من الموقع جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، شخصين ممددين على الأرض في المركز التجاري، بينما يحاول البعض إسعافهما.
 
وأظهر مقطع أن واحدا على الأقل من الشخصين اللذين يتلقيان الرعاية كان يرتدي زيا أخضر اللون، وعلى مسافة ليست بعيدة كان هناك شخص ثالث لا يرتدي زيا رسميا يرقد بلا حراك.
 
وتزايدت وتيرة أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، التي كانت متصاعدة بالفعل قبل الحرب على غزة، مع تكثيف المداهمات العسكرية الإسرائيلية والعنف من جانب المستوطنين وهجمات على فترات متباعدة ينفذها فلسطينيون في الشوارع.
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