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تونس وليبيا تعيدان فتح معبر "رأس جدير" الحدودي

2
JULY
2024
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أعيد فتح رأس جدير الحدودي، المعبر الحيوي للأشخاص والبضائع بين ليبيا وتونس، يوم الاثنين، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إغلاقه.
 
وحضر وزيرا داخلية البلدين الاحتفال بإعادة فتح المعبر الحدودي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
 
وفي 19 مارس أغلق المركز بمبادرة من ليبيا "لتأمين الحدود ومحاربة الجريمة والتهريب"، ويعتبر هذا المركز الحدودي حيويا لسكان المنطقة على جانبي الحدود.
 
وأعرب وزير الداخلية التونسي خالد النوري خلال مؤتمر صحافي برأس جدير، بعد إعادة فتحه رسميًا عن أمله في أن يكون لهذا النهج "أثر إيجابي على سكان المناطق المجاورة".
 
تقع رأس جدير في شمال غرب ليبيا، على بعد حوالي 170 كيلومترًا غرب طرابلس، وهي نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس، وهي منطقة تشهد جزءًا كبيرًا من التجارة عبر الحدود، بما في ذلك أعمال التهريب.
 
ولمنع إعادة فتحه في الأسابيع الأخيرة، أقامت مجموعات حواجز رملية لمنع الحركة، احتجاجا على قرار وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي تسليم مراقبة وإدارة المعبر الحدودي إلى الأجهزة الأمنية والجمارك الحكومية واستبعاد أي مجموعات مسلحة غير نظامية.
 
وشدد الطرابلسي الاثنين على أن "وزارتي الداخلية في البلدين لن تسمحا بعد الآن باستغلال المعابر الحدودية لتهريب الأسلحة والمخدرات".
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