living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء معظم أحياء خان يونس

2
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أمر الجيش الإسرائيلي بإجلاء جماعي للفلسطينيين من معظم أنحاء خان يونس، يوم الاثنين، في إشارة إلى أن القوات من المرجح أن تشن هجوما بريا جديدا في ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على شبكات التواصل الاجتماعي "إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق القرارة وبني سهيلا" وبلدات أخرى "عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية".
 
وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" قد أكد أن فلسطينيين تلقوا مكالمات مسجلة على هواتفهم من الجيش الإسرائيلي تطالبهم بإخلاء المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.
 
يشير الأمر إلى أن خان يونس ستكون أحدث ضحية للغارات الإسرائيلية المتكررة على أجزاء من غزة التي اجتاحتها بالفعل خلال الأشهر الثمانية الماضية لملاحقة نشطاء حماس.
 
والأسبوع الماضي، أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مماثل من منطقة الشجاعية شمال غزة، حيث يدور قتال عنيف منذ ذلك الحين.
 
وجاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن إطلاق "عشرين مقذوفا" من جنوب القطاع على إسرائيل دون تسجيل إصابات.
 
وتتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع، الاثنين، أن حصيلة قتلى الحرب المستمرة منذ نحو 9 أشهر، ارتفعت إلى 37900 على الأقل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   