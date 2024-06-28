لم يتحمل كسرة قلبها.. أب يشنق نفسه بسبب فسخ خطبة ابنته!

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في واقعة مأساوية، أقدم موظف بمجمع دموه بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية، على إنهاء حياته بطريقة مأساوية شنقًا داخل مكتبه بعد فسخ خطبة ابنته.

وكان لفسخ خطوبة ابنته أثر كبير على نفسيتها، حيث حزنت وامتنعت عن الذهاب إلى كليتها، ولم يتحمل الأب الخمسيني كسرة قلبها وحزنها، فدخل في حالة نفسية سيئة، حيث أقدم على إثرها على إنهاء حياته شنقا.

وبحسب موقع "القاهرة 24" ، تلقى مأمور مركز شرطة دكرنس بلاغا بالعثور على جثة فني كهرباء مشنوقًا داخل محل عمله بمجمع قرية دموه التابعة لدائرة المركز، وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى محل الواقعة فور ورود البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى "ناصر. م. ال. ز"، ويبلغ من العمر 51 عامًا، وهو مقيم بقرية ميت ضافر مركز دكرنس، وكشفت التحريات أنه تخلص من حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية، حزنًا على ابنته بعد فسخ خطبتها وامتناعها عن الذهاب لكليتها.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وأثارت الواقعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن رقة مشاعر الأب، الذي تعرض للاكتئاب لحزن ابنته، فيما عبر آخرون عن اختلاف هذا الأب عن الصورة النمطية للآباء في الأقاليم المصرية، الذين عادة ما يظهرون كقساة وأشداء على بناتهم وأبنائهم، فيما قال آخرون بضرورة التوعية بالصحة النفسية لجميع طبقات المجتمع، حيث قد تؤدي الأمراض والمشكلات النفسية إلى إقدام الشخص على إنهاء حياته وخسارة أفراد أسرته تماما مثلما حدث في هذه الواقعة المأساوية.