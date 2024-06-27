living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طريقة جديدة لخداع الجيش الإسرائيلي على حدود مصر

27
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل اكتشفت طريقة جديدة ومبتكرة يتبعها مهربو المخدرات على الحدود المصرية.
 
وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إنه تم اعتقال اثنين من سكان النقب بشبهة التهريب، بعد دخولهما منطقة عسكرية بالقرب من الحدود المصرية بسيارتهما، ولم تعثر الشرطة على المخدرات في السيارة، لكنها لاحظت بدلا من ذلك وجود جهاز راديو "لاسلكي" مسروق للجيش الإسرائيلي، والذي كان في ذلك الوقت مفعلا على شبكة اتصالات عسكرية ومن خلاله يقومون بالتجسس على الاتصالات.
 
وتم اعتقال اثنين من سكان بئر هداج في النقب قبل نحو أسبوع، بشبهة محاولتهما تهريب مخدرات بالقرب من الحدود المصرية في منطقة عسكرية مغلقة في المجلس الإقليمي الاستيطاني أشكول.
 
واشتبهت قوات شرطة منطقة أوفاكيم أنه لغرض التهريب، تم استخدم الاثنان جهاز راديو عسكري مسروق تم العثور عليه في سيارتهما.
 
وبدأ الحادث عندما رصدت قوات الجيش الإسرائيلي وفرقة التنبيه في مستوطنة "بني نيتزر" مركبة تدخل منطقة عسكرية مغلقة بالقرب من الحدود المصرية، وعندما تم إيقاف السيارة، اكتشف ضباط الشرطة عدم وجود مخدرات فيها، لكنهم اشتبهوا في ذلك وقد تم إلقاء هذه الأشياء من السيارة وقت اكتشافها.
 
ومع ذلك، ولمفاجأة الشرطة، عثروا داخل السيارة على جهاز راديو عسكري، سُرق من الجيش الإسرائيلي، ويُزعم أن المهربين استخدموه للاستماع والتأكد من عدم وجود قوات عسكرية في المنطقة.
 
وبما أنه لم يتم القبض على المشتبه بهم وبحوزتهم مخدرات، فإنه يشتبه في قيامهم بالتآمر لارتكاب جريمة ودخول منطقة عسكرية دون تصريح.
 
وذكرت شرطة أوفاكيم: "إن محطة أوفاكيم تعمل على مدار العام في التعامل مع ظاهرة تهريب المخدرات وتقوم بنشاط عملياتي مستمر، علنيًا وسريًا، من أجل إحباط وكشف النشاط الإجرامي الذي يهدف إلى إدخال واستيراد المخدرات إلى البلاد". .
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   