مواجهات في جنين وأنباء عن إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي

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شهدت مدينة جنين شمال الضفة مواجهات عنيفة بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بعد اقتحامها للمدينة فجر الخميس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأسفرت هذه المواجهات عن وقوع عدد من الجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار ولانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحامها جنين وسط أنباء عن إصابات في صفوف الجنود.

وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة إجلاء جنود إسرائيليين أصيبوا بتفجير عبوات ناسفة في جنين .

بدورها أفادت مصادر إعلامية فلسطينية ان مروحيات هبطت عند نقطة تفتيش الجلمة في الضفة الغربية بعد تفجير عبوة ناسفة بناقلة جند في جنين، وقامت باجلاء الجرحى والمصابين الى المستشفيات.

وكانت القوات الإسرائيلية نشرت تعزيزات عسكرية في المدينة وأطراف المخيم ونشرت عشرات الجنود القناصة على أسطح العمارات التجارية والمنازل وفي أحياء جنين ومركزها التجاري قبل اقتحامها.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت مركبات الإسعاف وقامت بتفتيشها، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش واسعة للمنازل في المدينة وأطراف المخيم.

واندلعت مواجهات عنيفة في محيط سينما جنين ودوار الداخلية، وأطراف مخيم جنين، حيث أطلق الجنود القنابل المسيلة للدموع في ساحةً مستشفى جنين الحكومي، والرصاص تجاه المواطنين ومركباتهم. وقامت الجرافات بعملية تدمير واسعة للبنية التحتية في شارع الناصرة، وداخل مخيم جنين.