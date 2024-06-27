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كردستان العراق يحدد 20 أكتوبر موعدا للانتخابات البرلمانية

27
JUNE
2024
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قالت رئاسة إقليم كردستان العراق في بيان إنها حددت موعدا جديدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في 20 أكتوبر المقبل بعد تأجيل متكرر.
 
وكان من المقرر إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي كان من المفترض أصلا إجراؤها في 2022، في 10 يونيو، لكن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم قال إنه سيقاطع الانتخابات احتجاجا على قرار أصدرته المحكمة الاتحادية العليا.
 
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإلغاء 11 مقعدا كانت مخصصة للأقليات، منهم التركمان والآشوريون والأرمن، وبخفض عدد مقاعد البرلمان الإقليمي إلى 100.
 
وعدل حكم فبراير النظام الانتخابي بتقسيم إقليم كردستان إلى أربع دوائر انتخابية بدلا من نظام الدائرة الواحدة المعتمد في الانتخابات السابقة عام 2018.
 
ورفض الحزب الديمقراطي الكردستاني قرار المحكمة العليا باعتباره غير دستوري وقاطع إجراء تسجيل مرشحيه.
 
وأصدرت المحكمة الاتحادية حكما جديدا في أواخر مايو أعادت خمسة من المقاعد المخصصة للأقليات، في خطوة قال مسؤولون إقليميون إنها ساعدت في تخفيف التوتر وأقنعت الحزب الديمقراطي الكردستاني بالموافقة على المشاركة في انتخابات أكتوبر.
 
ومن المقرر أن تحسم انتخابات أكتوبر اختيار 100 نائب جديد ورئيس للمناطق الكردية التي حصلت على الحكم الذاتي في عام 1991.
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