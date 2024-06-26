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"لم تُقاوم على الفور"... قضية اعتداء جنسي تثير الجدل!

26
JUNE
2024
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برأت محكمة إيطالية رجلا متهما بالاعتداء الجنسي على مضيفة طيران بحجة أن الأخيرة انتظرت 30 ثانية قبل أن تقاومه، وفقا لما ذكرته صحيفة "التايمز" البريطانية.

وقالت ماريا تيريزا مانينتي، وهي المحامية التي مثلت مضيفة الطيران إن "يبدو الأمر كما لو أننا عدنا 30 عاما إلى الوراء"، في إشارة للقوانين التي لطالما طالب حقوقيون بتغييرها.

وكانت فصول الواقعة حدثت عام 2018، عندما دخلت المضيفة التي لم يتم الكشف عن هويتها مكتب مسؤول نقابي في مطار مالبينسا الدولي (40 كيلومترا شمال غربي ميلانو) لمناقشة قضية تمييز.

وأوضحت المحامية أن موكلتها جلست على كرسي وبدأت في قراءة وثيقة مرتبطة بالقضية قبل أن يقدم ذلك المسؤول على غلق باب مكتبه.

ونوهت إلى أن ذلك المسؤول وقف خلف مقعد موكلتها ليبدأ بمداعبة رقبتها وصدرها، قبل أن يمد يده إلى ملابسها الداخلية.

وفي وقت لاحق، قالت المرأة، التي تبلغ الآن 40 عاما، للمحكمة إنها تجمدت في مكانها من هول الصدمة والخوف لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 ثانية قبل أن تبدأ بالمقاومة.

وكانت المضيفة خسرت القضية عام 2022 وذلك قبل أن تستأنف لتخسر مرة أخرى هذا الأسبوع.

وقالت المحامية مانينتي إن "القاضي أصدر حكمه نظرا لعدم حدوث ردة فعل من قبل موكلتي خلال 20 إلى 30 ثانية، وبالتالي كأنها أعطت موافقتها".

وتابعت، "ما لم ينص عليه القانون الإيطالي بوضوح هو أنه إذا لم يتم إعطاء الموافقة، فيجب اعتبار ذلك اعتداء جنسيا".

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