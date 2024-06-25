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جريمة بشعة تهز مصر.. محام قتل والدته وأسرته وقطّع جثثهم وألقى بعضها للكلاب

25
JUNE
2024
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تفاصيل بشعة كشفها عدد من شهود العيان في عزبة رستم التابعة لقرية الشين بدائرة مركز قطور في محافظة الغربية في مصر، حول واقعة المذبحة العائلية التي قام بها محام ضد والدته وأشقاءه.
 
جثامين مقطعة وبدون رؤوس
وقال عزام علي أحد الشهود لـ"العربية.نت" إنه تم العثور على جثامين الضحايا مقطعة لأجزاء وبدون رؤوس، ومحروقة نتيجة إشعال النيران فيها، كما أوضح أن المتهم كان يتعامل بشكل طبيعي مع جيرانه، وأنه وضع الجثامين في مكان مهجور بجوار المنزل، وأشعل النيران فيها ما أدى إلى خروج روائح كريهة وتسبب في تساؤل الجيران.
 
تقطيع الجثامين وإلقاء بعضها للكلاب
كما أكد الشاهد على أن المتهم قام بتقطيع والدته وشقيقته وشقيقه لأجزاء صغيرة، ووضع بعض القطع في الثلاجة وذلك ضمن خطة للتخلص من الجثامين، كما قام بإلقاء قطع من الجثامين لتأكلها الكلاب فيما تم العثور على بعض العظام من جثامين المتوفين.
 
مذبحة بشعة
وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوقوع مذبحة بشعة، حيث قام شاب بإنهاء حياة والدته وشقيقته وشقيقه الأصغر ذبحًا ثم سكب عليهم مادة قابلة للاشتعال.
 
وبدأت الواقعة بملاحظة أهالي عزبة رستم وإبلاغهم السلطات بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل منذ الخميس الماضي.
 
قتل والدته وشقيقه وشقيقته
وداهمت السلطات المنزل واكتشفت وجود 3 جثث لسيدتين وشاب، وكانت الجثة الأولى لوالدة المتهم، وهي في بداية العقد السادس، والثانية لشقيقة المتهم وتدعى "أ. أ" في منتصف العقد الثالث، والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعى "م. أ"
 
وتبين أن القاتل هو الشقيق الأكبر ويدعى "محمد.أ"، ويبلغ من العمر 29 عاماً ويعمل محاميا.
 
وتم نقل الجثث الي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم للصلاة عليها والدفن بمقابر العائلة، وبسؤال أهالي القرية أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية.
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