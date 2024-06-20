الجزائر.. إعفاء المولودين قبل 1 يناير 1995 من الخدمة الوطنية

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كشفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن إعفاء المواطنين الشباب المولودين قبل تاريخ الأول من يناير سنة 1995 ولم يتم تجنيدهم بعد من التزامات الخدمة الوطنية.

ووفقا لبيان ذات الجهات فقد ضم ما يلي: "طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 24-184 المؤرخ في 11 يونيو 2024، والمتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية، المقررة من طرف السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تعلم وزارة الدفاع الوطني المواطنين الشباب المولودين قبل تاريخ أول يناير سنة 1995 ولم يتم تجنيدهم بعد، بأنهم مدعوون للتقدم إلى هيئات الخدمة الوطنية التي يتبعونها، قصد إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه العملية، مرفقين بالوثائق الآتية: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، صورتان للهوية".