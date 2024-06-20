برلماني مصري يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بعد ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين

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طالب النائب المصري محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب، بسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من الجهات المعنية بشأن وفيات المصريين خلال موسم الحج.

وتقدم النائب المصري محمد عبد العليم داود، ببيان عاجل بشأن وفيات المصريين خلال موسم الحج، لرئيس المجلس، موجها للحكومة.

وقال عبد العليم داوود في بيانه: "ما حدث في موسم الحج هذا العام من ارتفاع أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين، فضلا عن ارتفاع أعداد المفقودين مع عدم وجود سيطرة على الوضع، يجعل الأمر يزداد صعوبة يوما بعد يوم".

وأضاف: "نعلم أن الموت هو قضاء وقدر، لكن ما حدث فى الحج هذا العام هو أمر على غير العادة ولم يحدث في أي موسم للحج في الماضي، لاسيما وأن هذه الوفيات وقعت في منطقة جغرافية لا تتجاوز الثلاثة كيلومترات".

وطالب النائب المصري "بسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من الجهات المعنية للوقوف على حقيقة ظاهرة ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين، فضلا عن ارتفاع أعداد المفقودين في موسم الحج، وبيان الدور الذي قامت به البعثة الطبية المصرية للحج هذا الموسم وكشف كافة الحقائق أمام الشعب المصري، الذي أصبح يشعر بغصة في القلب مما يحدث للمصريين".

كما استنكر "ما حدث مع المصريين الذين قصدوا بيت الله الحرام آمنين، وكذا الإعلان عن اختفاء عشرات الجثامين ويتعذر حتى الآن على ذويهم الوصول إليهم".

هذا وأكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي أن الوزارة عملت خلال أيام الحج وإجازة عيد الأضحى من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة، عقب وفاة عدد كبير من المواطنيين في الحج.