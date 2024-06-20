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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: القضاء على حماس "غير ممكن"

20
JUNE
2024
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في تصريح لافت، اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري أنه "سيكون من غير الممكن القضاء على حركة حماس"، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من الحرب على قطاع غزة.
 
وفي مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، الأربعاء، انتقد هغاري الساسة الإسرائيليين لأنهم "لم يطرحوا بديلا للحركة" في غزة.
 
وقال المتحدث إن "الحديث عن القضاء على حماس ذر للرماد في عيون الشارع الإسرائيلي"، مضيفا: "طالما أن المستوى السياسي لا يطرح بديلا لحماس فإن حماس باقية".
 
وأوضح أن "حماس فكرة، ومن يظن أنه من الممكن أن تختفي فهو مخطئ".
 
 وعندما سئل عما إذا كانت السلطة الفلسطينية يمكن أن تحل محل حماس في قطاع غزة، أجاب: "على المستوى السياسي أن يقرر".
 
وعلى الفور، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات هغاري.
 
 وقال مكتب نتنياهو إن "مجلس الوزراء السياسي الأمني الذي يرأسه رئيس الوزراء حدد كأحد أهداف الحرب تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس".
 
وأضاف المكتب: "الجيش الإسرائيلي ملتزم بالطبع بهذا الأمر".
 
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، يصمم المسؤولون الإسرائيليون، وعلى رأسهم نتنياهو، على القضاء على حركة حماس، ويضعون ذلك أهم أهداف العمليات العسكرية.
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