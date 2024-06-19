living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"ستجدون سيناء مرة أخرى في أيدينا".. خبير مصري يذكّر بتحذيرات بيغن بشأن "إسرائيل الكبرى"

19
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علق الباحث والمحلل السياسي المختص بشؤون إسرائيل محمد سيف الدولة على ظهور شعار إسرائيل الكبرى على الزي العسكري لجندي إسرائيلي.
 
وأضاف في تصريحات لـRT أن "حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات مازال يراود قادة الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من أن المقاومة الفلسطينية حطمت تلك الأوهام هذا هو الهدف أو الشعار الأكثر شهرة في المشروع الصهيوني". 
 
وتابع الخبير المصري أن هذا الشعار "كان أحد الدروس الأساسية في المناهج التعليمية العربية لتوعية وتربية وتحذير الشباب العربي من خطورة إسرائيل ومن أنها لا تستهدف فلسطين فقط بل تستهدف كل الأمة العربية".
 
وأردف بالقول: "لكن منذ بدأت اتفاقيات السلام والتطبيع مع إسرائيل في السبعينيات، اختفت هذه التوجيهات الوطنية من غالبية مناهج التعليم ومنصات الإعلام العربي وأصبح هناك من يستخف بترديد مثل التحذيرات التي يعتبرها مبالغات مستحيلة التحقق، إلا أنها في حقيقتها ليست مبالغات، بل هي لا تزال ثوابت في العقيدة الصهيونية، وهي لا تقتصر بحسب الخبير المصري على كونها مجرد أفكار أو أحلام صهيونية بل أن لها تطبيقات ومنشورات فعلية على الأرض".
 
وأضاف شارحا: "منها على سبيل المثال أن إسرائيل بعد تراجع دور مصر وبعد غزو العراق أصبحت هي القوة الإقليمية العظمى في المنطقة ومنها قرار الكونغرس الأمريكي بالبقاء عليها متفوقة عسكريا على الدول العربية مجتمعة ومنها أن كل الأراضي العربية في دول الطوق مثل سيناء وجنوب لبنان والجولان، إما محتلة أو مقيدة القوات والسلاح ومنها ما قاله مناحيم بيغن عام 1979 لتبرير انسحابه من سيناء أن سيناء تحتاج إلى 3 ملايين مستوطن يهودي غير موجودين اليوم في إسرائيل ولكن حين يتواجدون ستجدونها مرة أخرى في يدينا".
 
وتابع الخبير المصري: "وما قاله آفي ديختر عام 2008 أن انسحاب مصر من السلام خط أحمر وأنهم انسحبوا من سيناء بضمانات أمريكية للعودة إليها إذا تغير النظام في مصر لغير صالح إسرائيل، ومنها ما قاله بيريز في مؤتمر الرباط الاقتصادي حين قال لقد جربتم قيادة مصر 40 سنة وآن الآوان أن تجربوا قيادة إسرائيل بديلا عن مصر".
 
ونوه بأنها كلها أمثلة تدل على أن "هدف إسرائيل الكبرى في الاستيلاء على كل الأراضي العربية من النيل إلى الفرات، تحقق في السنوات الأخرى ليس بالاستيلاء على الأراضي وإنما بفرض الهيمنة والنفوذ الإسرائيلي على كل المنطقة ليس فقط من النيل إلى الفرات، بل من المحيط إلى الخليج".
 
وشدد الخبير المصري على أنها "ثوابت وأهداف حقيقية لدى الدولة الصهيونية، ولكن ما فعلته وتفعله المقاومة الفلسطينية منذ ثمانية أشهر من تكسير عظام الجيش الإسرائيلي، يؤكد مدى تهافت مثل هذه الأوهام الصهيونية ومدى هشاشة هذا الكيان وضعفه وحتمية زواله حين تتصدى له الشعوب قبل الأنظمة والحكومات وفي القلب منها المقاومة المسلحة".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   