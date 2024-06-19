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"علقوا مقلوبين بالهواء".. بالفيديو لحظات تحبس الأنفاس بمدينة ملاهٍ أردنية

19
JUNE
2024
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لحظات تحبس الأنفاس عاشها رواد مدينة ألعاب بمنطقة الرصيفة بمحافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة الأردنية في ثاني أيام عيد الأضحى، بعد أن علق مجموعة من زوار المدينة بالهواء بإحدى الألعاب.
 
لحظات الذعر والرعب عاشها الأشخاص المعلقون مقلوبين بالهواء كما يظهر بالفيديو وذووهم المتواجدون في مدينة الملاهي استمرت لوقت ليس بالقليل، حيث هرعت الأجهزة الأمنية وكوادر الدفاع المدني للتعامل مع الحادثة.
 
إصابة مُسعف
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة لواء الرصيفة مساء يوم أمس الاثنين، بتعرّض إحدى الألعاب داخل مدينة للملاهي للتعطّل وبداخلها مجموعة من الأشخاص، حيث تحركت فرق الإنقاذ والإسعاف من مديرية دفاع مدني الرصيفة للمكان على الفور.
 
وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت" أنه وأثناء التعامل مع العطل تعرّض أحد المسعفين برتبة وكيل للإصابة وأُسعف للمستشفى وهو قيد العلاج، فيما تم التعامل مع العطل وإجلاء الأشخاص كافّة من داخل اللعبة دون إصابات سوى عدد من حالات الهلع التي تم التعامل معها على الفور وفُتح تحقيق في الحادثة.
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