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بعد تبادل لإطلاق النار مع الأمن.. تصفية مجرم هارب متورط في قتل شخصين أول أيام عيد الأضحى بأسيوط

19
JUNE
2024
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تمكنت قوات الأمن في أسيوط من القضاء على بؤرة إجرامية بإحدى المزارع على الطريق الصحراوي الغربي وقتل عنصر إجرامي هارب متهم بقتل شخصين أول أيام عيد الأضحى.
 
ولقي االعنصر الإجرامي حتفه خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة التي داهمت البؤرة.
 
وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أن مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بمداهمة حملة أمنية ضمت قوات مباحث مركز أسيوط وقوات الأمن العام بؤرة إجرامية بإحدى المزارع على الطريق الصحراوي الغربي وموقع اختباء أحد العناصر الإجرامية الذي يدعى "أ. أ. ب." مقيم قرية المطيعة مركز أسيوط والمتهم بقتل شخصين أول أيام عيد الأضحى وسبق اتهامه في 7 قضايا شملت سرقة وقتل وحيازة سلاح بدون ترخيص.
 
وقال الموقع المصري إنه وعقب اقتحام قوات الشرطة لموقع المزرعة قام المتهم على الفور بإطلاق النيران على الأمن الذي رد بإطلاق أعيرة نارية.
 
وأشار إلى أن المتهم الهارب لقي مصرعه وعثر بحوزته على بندقية آلية و7 بنادق خرطوش وكمية من الذخيرة.
 
وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي  واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر وعرضه على النيابة العامة.
روسيا اليوم
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