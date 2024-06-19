الجيش الإسرائيلي يقصف خيام النازحين في منطقة المواصي

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قصف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح، ما تسبب في مقتل أكثر من 7 أشخاص وإصابة آخرين.

الجيش الإسرائيلي يقصف خيام النازحين في منطقة المواصيقصف إسرائيلي مكثف على منطقة المواصي التي تؤوي آلاف النازحين

وتم انتشال 3 شهداء جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف كروم العنب شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف تجاه مدينة الاسرى شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

هذا واستهدف القصف الإسرائيلي خيام النازحين في شارع الشاكوش جنوب غربي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.