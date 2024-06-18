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هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية وعضو في الكنيست حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفاها بأنها "مختلة" و"سيئة".

فقد هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة نتنياهو قائلا "لدينا حكومة مختلة بشكل جنوني وعنيفة مع حروب داخلية حيث لا أحد يقرر أي شيء".

وأضاف لابيد "لم يكن لدينا قط حكومة مختلة في أسوأ الأوقات بالنسبة لشعب إسرائيل".

وتابع قائلا "حكومة فاشلة في فعل أي شيء، لا تهتم بالجنوب، ولا تهتم بالشمال".

من جهته، قال عضو الكنيست جدعون ساعر إن بيني غانتس وغادي آيزنكوت خاضا الحرب جنبًا إلى جنب مع نتنياهو بطريقة فاشلة.

وأضاف ساعر "هذه الحكومة سيئة، وفشلت في كل ما تفعله".

وتابع عضو الكنيست قائلا "إسرائيل بحاجة إلى الوحدة والإدارة الحقيقية والحذر.. وكل هذا لن يحصل في الحكومة بتركيبتها الحالية".