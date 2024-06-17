العراق.. اعتقال مسؤول حركة دينية "متطرفة" قتل شخصين ليقدمهما "قربانا"

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اعتقلت مديرية استخبارات محافظة الديوانية، إحدى مدن جنوب العراق، مسؤول حركة "العلاهية" الدينية المتطرفة، بعد أن أقدم على قتل شخصين قدمهما "قربانا لله".

وقالت مديرية الاستخبارات في محافظة الديوانية في بيان إن "مفارز مديرية الاستخبارات ألقت القبض على مسؤول حركة العلاهية في محافظة ذي قار لحظة تواجده في قضاء الحمزة الشرقي متوجها إلى محافظة كربلاء".

وأضافت أنه "بعد التحقيق معه، اعترف المتهم صراحة قيامه بقتل شخصين حسب اعتقاده المنحرف قربان لله تعالى ينتميان للحركة نفسها، حيث صدرت بحقه أحكام قضائية وبعد القبض عليه اعترف صراحة بهذه الأعمال المنحرفة".

وتعتبر هذه الحركة، محظورة في الدستور والقوانين العراقية، في حين فكرها يقوم على أساس القربان أو التضحية بالنفس، وبموجب ذلك تجري قرعة لاختيار الشخص الذي سيضحي بنفسه.