قتيلان و13 جريحا بغارات إسرائيلية على حي الزرقا شمالي غزة

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قتل فلسطينيان، فجر الاثنين، جراء غارة اسرائيلية استهدفت حي الزرقا شمالي مدينة غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن شخصين قتلا وأصيب 13 آخرون على الأقل، بينهم نساء وأطفال، جراء غارات إسرائيلية على منزل في حي الزرقا شمال مدينة غزة.

وفي دير البلح، ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات مسيرة من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار تجاه أراض زراعية بمنطقة الحكر، بينما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تحليق طائرات حربية إسرائيلية في المنطقة.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أفادت مصادر صحية بالقطاع بمقتل 3 مواطنين بينهم سيدة وبإصابة آخرين بجروح وصفت بالخطيرة جراء قصف اسرائيلي منزلاً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

والليلة الماضية، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه انتشلت قتيلين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح، إثر قصف الاحتلال للمنطقة، كما استهدف الطيران الإسرائيلي منزلا بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح.