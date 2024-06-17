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حادثة غريبة... وفاة قائد طائرة مصرية وهي تحلق في الأجواء (فيديو)

17
JUNE
2024
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فوجئ ركاب طائرة كانت متجهة من العاصمة المصرية القاهرة إلى مدينة الطائف السعودية، بإعلان عبر مكبرات الصوت يخبرهم أن مسار الرحلة سيتغير، لتهبط الطائرة في جدة اضطراريا، بعد وفاة قائدها وهي تحلق في الأجواء.
 
وانتشر مقطع مصور وثق الإعلان الحزين من مساعد الطيار للركاب، ليبلغهم بوفاة قائد الطائرة، المصري حسن عدس.
 
وتم تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في جدة، حيث قال مساعد الطيار: "نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن".
 
ولا يزال سبب الوفاة غير معروف، إلا أن طبيبا نشر تغريدة تشمل صورة عدس، مشيرًا إلى ذراعيه بالقول: "رحمة الله. واضح سبب الوفاة من ذراعيه Xanthomas (الورم الصفراوي). مما يعني أن الكوليسترول عنده كان مرتفعا".
 
وتابع: "أنصح أقاربه من أخوة وأخوات، فحص الكوليسترول ضروري حتى لو كانوا صغارًا".
 
يشار إلى أن الكابتن عدس، قائد طائرات A320 في خطوط سكاي فيجن المصرية، ولديه خبرة طويلة في الطيران، وفق موقع "القاهرة 24".
 
وقد أعرب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لحادث الوفاة المفاجئ، وقدموا تعازيهم الحارة لعائلته.
 
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