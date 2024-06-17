مصرع 3 إسرائيليين في مصر.. وفيديو لما بعد الواقعة

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لقي 3 إسرائيليين مصرعهم، السبت، في حادث سير قرب شرم الشيخ في مصر، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيان: "وقع اليوم (السبت) في ساعات الصباح حادث سيارة خطير لقي فيه 3 أفراد من عائلة إسرائيلية مصرعهم وأصيب آخرون".

وأضاف البيان: "كانت الأسرة مسافرة بمنطقة نويبع في مصر، وتتعامل السفارة الإسرائيلية في القاهرة وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج بوزارة الخارجية مع الحادث، وتعمل مع السلطات المصرية على نقل جثث القتلى إلى إسرائيل، فضلا عن مساعدة الجرحى في المستشفيات".

وقالت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية إن القتلى زوج وزوجة وابنتهما الرضيعة البالغة من العمر شهرين، بينما أصيب طفلاهما الآخران ويخضعان للعلاج.

وأوضحت الصحيفة أن الأسرة كانت تقضي عطلة في نويبع المصرية، بمحافظة جنوب سيناء.

وبحسب أحد الأقارب، فإن الطفلين اللذين نجيا من الحادث موجودان بالفعل في طابا على الجانب المصري من الحدود، وينتظران العبور.