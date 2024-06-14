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فاجعة مروعة تهز محافظة الأقصر المصرية

14
JUNE
2024
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شهدت محافظة الأقصر المصرية يوم الخميس فاجعة مروعة حيث لقي 3 أشقاء مصرعهم غرقا في بئر للصرف الصحي بعمق 30 مترا جنوب محافظة الأقصر.
 
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن فرق الإنقاذ والحماية المدنية بمحافظة الأقصر واجهت صعوبة كبيرة في انتشال جثامين 3 أشقاء لقوا مصرعهم داخل بئر للصرف الصحي، بقرية الحليلة، الواقعة شرق مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.
 
وتمكنت الأجهزة المعنية مساء الخميس، من استخراج جثامين الأشقاء الثلاثة، وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن الأقصر بلاغا من مركز شرطة إسنا يفيد "بسقوط 3 أشقاء في بيارة صرف صحي بقرية الحليلة".
 
وانتقلت فرق من الحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الأشقاء الثلاثة، يعملون بمهنة السباكة، وكانوا يقومون بتنظيف وصيانة مجاري الصرف الصحي، حيث سقطوا فيها وغرقوا.
 
هذا وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.
روسيا اليوم
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