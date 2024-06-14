living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"مخالفة جسيمة".. وزير الداخلية الكويتي يأمر بإبعاد وافد إلى بلده ضبطه شخصيا خلال جولة تفقدية

14
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أمر وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف، بإبعاد وافد إلى بلده بعد أن ضبطه مرتكبا "مخالفة جسيمة" خلال قيامه بجولة تفقدية لمناطق عمالية، بعد اندلاع حريق المنقف الذي راح ضحيته 49 شخصا.
 
ونشرت صحيفة "المجلس" الكويتية مقطع فيديو للوزير، وهو يأمر بشكل مباشر بإبعاد وافد ارتكب "مخالفة جسيمة" أثناء جولته التفتيشية في المناطق العمالية والتي شملت حليب الشيوخ وخيطان بالإضافة إلى المهبولة.
 
وقال الوزير في تصريح خلال جولته التفقدية: "التيار انقطع وفي البناء تحت يوجد منجرة والمخالف مخزن كراتين وأشياء أخرى وفي أي لحظة ممكن أن تندلع نيران وتتكرر حادثة الحريق".
 
ولم تتضح جنسية المخالف الذي تم إبعاده.
 
وقاد اليوسف الحملات التفتيشية على العقارات المخالفة في المناطق المذكورة، وأجرى جولات ميدانية منذ صباح الأربعاء بعد أن اندلع حريق كبير في مبنى للعمال بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي، والذي تسبب بوفاة 49 عاملا وإصابة العشرات، غالبيتهم من الهنود.
 
وعلى إثر واقعة المنقف، أمر وزير الداخلية الكويتي في وقت سابق، بالتحفظ على مالك المبنى المحترق، ومقيم من الجنسية المصرية على خلفية وفاة 49 شخصا في حريق عمارة المنقف، حيث صرح قائلا "ما يطلعون من الجنائية إلا بعلمي شخصيا".
 
هذا ووجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح  الأربعاء، بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق، معربا عن تعازيه بالضحايا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   