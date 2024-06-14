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مقتل نجل سفير إسرائيلي سابق وتوزيع جثته في أماكن متفرقة

14
JUNE
2024
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فتحت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، تحقيقا في ظروف وفاة ربيع عرايدي نجل نعيم عرايدي سفير إسرائيل السابق في النرويج وأيسلندا.
 
وذكرت الشرطة أن عناصرها يحققون بعدد من المواقع المرتبطة بالجريمة، حيث لم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه به وإن خلفية الحدث على ما يبدو صراع بين مجرمين.
 
وعثر على أجزاء من جثة الضحية (43 عاما) في بسمة طبعون شمال إسرائيل، فيما عثر على رأسه بالقرب من مبنى مدرسة في بسمة طبعون، في حين أن باقي أجزاء جسده التي تم تقطيعها عثر عليها في بلدة المغار.
 
وبحسب موقع "i24news" الإسرائيلي أنه وقبل إلقاء رأس الضحية بالقرب من المدرسة، قام الجناة بتنظيفه بمواد خاصة لإخفاء الأدلة.
 
وفي وقت لاحق، عندما تبين وقوع جريمة قتل، قام أولياء الأمور والمعلمون بتوجيه الطلاب إلى المدرسة من طريق آخر، حتى لا يشاهدوا مكان الحدث.
 
وتشير التحقيقات الأولية إلى أنه تم اختطاف عرايدي من منزله وقتله، بسبب صراع بين منظمات إجرامية أودى بحياة 15 شخصا على مدار العامين الماضيين
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