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قيادي بحماس: لا فكرة عن عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء

14
JUNE
2024
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كشف القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن "لا أحد لديه أي فكرة" عن عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة حاليا.
 
وقال أسامة حمدان، في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأميركية الإخبارية، إن أي اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة يجب أن يتضمن ضمانات بوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
 
وأوضح حمدان أن "الاقتراح الأخير المطروح على الطاولة لا يلبي مطالب حماس بإنهاء الحرب"، مشيرا إلى أن حماس بحاجة إلى "موقف واضح من إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة والسماح للفلسطينيين بتحديد مستقبلهم بأنفسهم، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار ونحن مستعدون للحديث عن صفقة عادلة بشأن تبادل الأسرى".
 
وأضاف حمدان أن مدة وقف إطلاق النار كانت قضية رئيسية بالنسبة لحماس التي تشعر بالقلق من أن إسرائيل ليس لديها أي نية لمتابعة المرحلة الثانية من الصفقة.
 
 وقال خلال المقابلة إن نهاية الأعمال العدائية يجب أن تكون دائمة ويجب على إسرائيل أن تنسحب من غزة بشكل كامل.
 
وشدد القيادي في حماس على أن الإسرائيليين يريدون وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع فقط، ثم يريدون العودة إلى القتال وهو ما أعتقد أن الأميركيين حتى الآن لم يقنعوا الإسرائيليين بقبول وقف دائم لإطلاق النار.
 
وأوضح حمدان أنه لا يعرف عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وقال "ليس لدي أي فكرة عن ذلك. لا أحد لديه فكرة عن ذلك".
 
وقال إن العملية الإسرائيلية لتحرير 4 من المحتجزين، يوم السبت الماضي، أسفرت عن مقتل 3 آخرين من بينهم مواطن أميركي.
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