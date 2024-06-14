living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقتل 19 بينهم 3 أطفال و6 نساء بقصف إسرائيلي على مناطق بغزة

14
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
أفاد مراسلنا بأن قطاع غزة شهد سلسلة من الغارات الجوية الاسرائيلية والقصف المدفعي المكثف طال منازلاً في وسط وغربي مدينة غزة واسفر عن سقوط نحو 19 قتيلاً وعشرات الإصابات.
 
وأوضح مراسلنا أن 3 أطفال و3 نساء قتلوا جراء غارة إسرائيلية على منزل في حي الدرج شرقي مدينة غزة، كما قتلت 3 نساء أخريات بغارة استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب المدينة.
 
وفي المحافظة الوسطى شهدت المناطق الشمالية والشرقية لمخيمي البريج والنصيرات قصفاً مدفعيا مكثفا، فيما أعلن عن مقتل طفل فلسطيني وإصابة عدد آخر في القصف الذي استهدف أحد المنازل في مخيم البريج.
 
وفي مدينة رفح، جنوبي القطاع، أغارت الطائرات الإسرائيلية على أهداف مترفقة في وسط وغربي المدينة بالتزامن مع اعادة الجيش الإسرائيلي انتشار آلياته العسكرية من وسط المدينة صوب الحدود المصرية مع القطاع.
 
كما قام الجيش الإسرائيلي بنسف عشرات المنازل في منطقتي المغراقة والزهراء القريبتين من محور نيتساريم.
 
وقصفت المدفعية الإسرائيلية شرقي مخيم جباليا وحي الزيتون وبلدة الفخاري ومحيط السوق المركزي وسط مدينة رفح، بينما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها تجاه مراكب الصيادين في بحر القرارة غرب خان يونس .
 
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ذكرت في خبر لها إن 3 فلسطينيات وطفل قتلوا في قصف إسرائيلي على منازل في مدينة غزة.
 
وقالت مصادر محلية إن 3 سيدات قتلن نتيجة قصف منزل قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة، بينما قتل طفل جراء قصف الاحتلال على المدينة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   