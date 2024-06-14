مقتل 19 بينهم 3 أطفال و6 نساء بقصف إسرائيلي على مناطق بغزة

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أفاد مراسلنا بأن قطاع غزة شهد سلسلة من الغارات الجوية الاسرائيلية والقصف المدفعي المكثف طال منازلاً في وسط وغربي مدينة غزة واسفر عن سقوط نحو 19 قتيلاً وعشرات الإصابات.

وأوضح مراسلنا أن 3 أطفال و3 نساء قتلوا جراء غارة إسرائيلية على منزل في حي الدرج شرقي مدينة غزة، كما قتلت 3 نساء أخريات بغارة استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب المدينة.

وفي المحافظة الوسطى شهدت المناطق الشمالية والشرقية لمخيمي البريج والنصيرات قصفاً مدفعيا مكثفا، فيما أعلن عن مقتل طفل فلسطيني وإصابة عدد آخر في القصف الذي استهدف أحد المنازل في مخيم البريج.

وفي مدينة رفح، جنوبي القطاع، أغارت الطائرات الإسرائيلية على أهداف مترفقة في وسط وغربي المدينة بالتزامن مع اعادة الجيش الإسرائيلي انتشار آلياته العسكرية من وسط المدينة صوب الحدود المصرية مع القطاع.

كما قام الجيش الإسرائيلي بنسف عشرات المنازل في منطقتي المغراقة والزهراء القريبتين من محور نيتساريم.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية شرقي مخيم جباليا وحي الزيتون وبلدة الفخاري ومحيط السوق المركزي وسط مدينة رفح، بينما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها تجاه مراكب الصيادين في بحر القرارة غرب خان يونس .

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ذكرت في خبر لها إن 3 فلسطينيات وطفل قتلوا في قصف إسرائيلي على منازل في مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن 3 سيدات قتلن نتيجة قصف منزل قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة، بينما قتل طفل جراء قصف الاحتلال على المدينة.