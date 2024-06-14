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حرب العراق على المخدرات.. إعدامات وعمليات مكثفة

14
JUNE
2024
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تشن وزارة الداخلية العراقية حملة مشددة لمحاربة المخدرات في البلاد، وذلك عبر تسخير جميع القدرات الفدرالية لضبط ومحاصرة كل العمليات المتعلقة بتجارة أو تعاطي المخدرات.
 
وفي شهر يونيو فقط، قامت الداخلية العراقيةبضبط العديد من عمليات المخدرات في أنحاء مختلفة من العراق.
 
الإعدام لتجار مخدرات دوليين
 
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، صدور حكم قضائي بالإعدام بحق 72 متاجرا دوليا بالمخدرات، كما نشرت المديرية العامة لشؤون المخدرات عبر حسابها على فيسبوك، مقطعا مصورا يظهر تجار المخدرات المعتقلين وهم يرتدون "البدلة الحمراء".
 
وأوردت المديرية التابعة لوزارة الداخلية، أن قواتها نفذت "عمليات أمنية استباقية استخبارية أسفرت عن الإطاحة بـ72 متاجرا دوليا بالمخدرات"، موضحة أنه "تم الحكم عليهم خلال عام 2024 بالإعدام وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".
 
وأضافت أن "عملية اعتقال هؤلاء التجار تمت وفق أوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ضمن إجراءات الردع الخاصة بمكافحة المخدرات، وبقرارات قضائية، وبإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية".
 
هنا بعض من العمليات التي شنتها وزارة الداخلية العراقية، في الأسبوعين الماضيين فقط، وهو ما يدل على حجم العملية التي تلاحق تجارة المخدرات في العراق:
 
حبوب مخدرة
 
ضمن سلسلة العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الشرطة الاتحادية وفي إطار جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية،
 
وفي مناطق مختلفة في العاصمة بغداد، تمكّنت قطعات الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على ضبط 16320 حبة مخدرة مختلفة الأنواع.
 
تم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.
 
 
ضبط تاجر مخدرات
 
تمكن قطعات اللواء الرابع التابع لقيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية من القبض على مطلوب بحوزته مخدرات وسلاح غير مرخص في محافظة ميسان.
 
وجاءت هذه العملية بالاشتراك مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع، حيث تم تسليم المطلوب والمضبوطات الى جهة الطلب أصوليا.
 
"الكرستال" على الحدود
 
استمرارا للإنجازات الأمنية المتواصلة لقيادة قوات الحدود في منع إدخال الممنوعات والمخدرات، ضبطت مفارز مركز شرطة جمارك الشلامجة التابعة لمديرية شرطة جمارك المنطقة الرابعة، متهما بحوزته 1 كغ من مادة الكرستال المخدرة، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي وتسليم المتهم الى مخدرات شط العرب.
 
الزعفرانية
 
ألقت دوريات نجدة الزعفرانية التابعة لقيادة شرطة بغداد الرصافة، القبض على متهم  وضبطت بحوزته مواد مخدرة نوع (كرستال وميزان إلكتروني يستخدم لبيع المخدرات)، جاء ذلك خلال تجوال الدوريات ضمن منطقة الشموخ، حيث تمت ملاحظة شخص بوضع يجلب الشك ولدى استيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على المواد المخدرة. 
 
فرقة الرد السريع
تمكنت فرقة الرد السريع من إلقاء القبض على متهم ضبطت بحوزته 950 غراما من مادة الكرستال المخدرة.
 
 وجاءت هذه العملية بالاشتراك مع مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان بالتعاون مع قسم استخبارات الرد السريع، وتم تسليم المتهم مع المضبوطات الى جهة الطلب أصوليا.
 
الديوانية
 
أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية أنه بعد جمع المعلومات من قبل المصادر الاستخبارية، ألقت قوة مشتركة من مكافحة الجريمة المنظمة، ومديرية المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على أحد المطلوبين للقضاء.
 
محافظة بابل
 
تواصل قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية عملياتها الأمنية لملاحقة عناصر تجارة وتعاط وترويج المخدرات، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكن الفوج الثالث لواء الرد السريع الثاني من اعتقال مطلوبين اثنين بحوزتهما كيلو غرام من المواد المخدرة في محافظة بابل.
 
وجاءت هذه العملية بالاشتراك مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بابل بالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع، حيث تم تسليم المطلوبين مع المضبوطات الى جهة الطلب أصوليا.
 
 
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