أردوغان يتهم الولايات المتحدة بالوقوف الدائم خلف إسرائيل في حربها على غزة

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "أنقرة ستتابع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة".



وشدد خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في العاصمة مدريد، أن "تركيا وإسبانيا ستواصلان العمل معا لحل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني".



وأكد "ضرورة وقوف أعضاء مجلس الأمن الدولي وخاصة الولايات المتحدة خلف القرار الأخير، والضغط على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق نار فوري".



وأعرب عن تمنياته أن "تتخلى إسرائيل عن الهجمات وتصل إلى أرضية تحقق السلام الدائم في المنطقة".



وأبدى أردوغان أسفه "لارتباط مصير العالم بالدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن"، مبينا أن إحدى هذه الدول تقف دائما إلى جانب إسرائيل لا سيما في الأحداث الأخيرة بغزة".



كما أوضح أنه بحث مع سانشيز في خطر معاداة الإسلام والأجانب المتصاعد في أوروبا، معربا عن قلقه من نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي.