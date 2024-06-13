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بن غفير يهاجم نتنياهو بسبب طريقته بالرد على صواريخ حزب الله

13
JUNE
2024
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 هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، طريقة رد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على مئات الصواريخ التي أطلقها حزب الله على مناطق شمال إسرائيل من جنوب لبنان.
 
وقال بن غفير في منشور له على منصة إكس "الليلة يجري نتنياهو ’مشاورة أمنية‘ مرة أخرى"، مشيرا إلى أن الرد على إطلاق مئات الصواريخ (من جانب حزب الله) لا يكون بـ"عملية جراحية" فقط.
 
 ووجه بن غفير كلامه إلى نتنياهو بالقول "انتهت الأعذار.. أنت رئيس الوزراء، ولا يمكنك حتى الاختباء خلف (بيني) غانتس وآيزنكوت بعد الآن".
 
وكان حزب الله أطلق أمس أكثر من 200 صاروخ كاتيوشا باتجاه الأراضي الإسرائيلي، وصل بعضها إلى منطقة بحيرة طبريا، وذلك ردا على مقتل القيادي في الحزب طالب سامي عبد الله بقصف إسرائيلي على منطقة كفر جويا، بالقرب من صور، في جنوب لبنان.
 
 واستهدف حزب الله أيضا، وحدة التحكم الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في جبل ميرون، وهي هدف استراتيجي للهجوم، كما استهدف مقر القيادة الشمالية في صفد.
 
واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف الذي شنه الحزب على مناطق شمال إسرائيل بأنه الأكثر كثافة وعنفا.
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