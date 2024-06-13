البحرين.. الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بسوق المنامة القديم

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قالت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الخميس، إن الدفاع المدني أخمد حريقا اندلع بعدد من المباني والمحلات التجارية بسوق المنامة القديم.

وأضافت الوزارة في بيان، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في عدد من المباني السكنية والمحلات التجارية بمنطقة سوق المنامة القديم.

وبحسب البيان، أشار الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام، إلى أن فرق وآليات الدفاع المدني انتقلت إلى موقع الحريق في غضون 5 دقائق من تلقي البلاغ في تمام الساعة 4.22 مساءً ، حيث باشرت على الفور عمليات الإنقاذ وإخماد الحريق والسيطرة عليه والحيلولة دون انتشاره بقيادة مدير عام الدفاع المدني، منوهاً إلى أن أعمال البحث والتحري جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

وأكد الحسن أنه يتم إجراء عمليات التبريد منعاً لمعاودة اندلاع الحريق، حيث تعرض 9 أشخاص لإصابات وحالات اختناق دون وقوع وفيات، مشيرا إلى أن حالتهم الآن مستقرة بعد أن قام الإسعاف الوطني بتقديم الإسعافات الأولية لعدد منهم في الموقع ونقل آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج.