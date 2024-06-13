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قصف إسرائيلي مكثف على "المواصي" التي تؤوي آلاف النازحين

13
JUNE
2024
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شنت إسرائيل قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا، برا وبحرا وجوا، على منطقة المواصي، التي تؤوي آلاف النازحين غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
 
كما أطلقت زوارق بحرية تابعة للقوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة صوب المناطق الغربية لمدينة رفح، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
 
وأعلنت الوكالة، مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وشقة غربي مخيم النصيرات.
 
وأشارت الوكالة إلى أنه، مساء أمس الأربعاء، قتل عدد من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف على مدينة غزة، والنصيرات وسط القطاع.
 
 وأفادت مصادر طبية، بارتقاء عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة شنيورة في حي الزيتون، وإصابة آخرين بجروح.
 
وأضافت المصادر ذاتها، أن 3 مواطنين قتلوا، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة اللوح في منطقة الحساينة بالنصيرات وسط القطاع.
 
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، إلى أكثر من 37200 قتيل، وإصابة نحو 85 ألفا.
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