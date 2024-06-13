نار هبّت بعد انفجار 12 صهريج نفط.. حريق كبير غرب أربيل

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في حادث مؤلم، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحريق نشب في مصفاة غرب أربيل.

وأفادت وسائل إعلام عراقية محلية الخميس، بأن النار نشبت بعد انفجار 12 صهريجا للنفط.

وذكرت أن الانفجار جاء جراء حريق اندلع في مصفاة نفطية ببلدة "الكوير" جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

كما أضافت أن حريق المصفاة بات خارج السيطرة رغم وجود 35 فريقا للدفاع المدني في المكان.

وأكدت أن ألسنة اللهب الناتجة عن الحريق امتدت إلى صهاريج محروقات أخرى، ما أدى إلى وقوع ضحايا، وفق وسائل إعلام محلية.

احتواء ألسنة اللهب

يذكر أن وسائل إعلام محلية أفادت بأن الحريق اندلع في مستودعات للنفط الخام والجير السائل.

وأكدت أن فرق من الدفاع المدني تحاول احتواء ألسنة اللهب ومنع توسع امتداد النيران.