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فاجعة بالكويت.. فيديو لحريق التهم أكثر من 41 شخصا في المنقف

12
JUNE
2024
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في حادث مروع هز الشارع الكويتي، شهدت منطقة المنقف جنوب الكويت حريقاً هائلاً شب في أحد الأبنية التي تضم سكنا للعمال.
 
فقد أفادت السلطات الكويتية اليوم الأربعاء بتسجيل أكثر من 41 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق المنقف.
 
إلا أنها أوضحت لاحقا أنه تمت السيطرة على النيران، مؤكدة أن فرق الإطفاء سارعت إلى موقع الحريق، وما زالت تعمل على انتشال الجثث.
 
في حين أعلن وزير الداخلية فهد اليوسف، الذي تفقد المكان، التحفظ على مالك العقار فضلا عن مالك شركة العمال، مؤكداً أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستتحرك لمعالجة قضية تكدس العمالة الوافدة في المباني.
 
سكن عمال
بدوره، أوضح مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية عيد العويهان، للتلفزيون الرسمي أن المبنى الذي اشتعلت فيه ألسنة النار، يستخدم لسكن العمال.
 
كما أضاف أن فرق الإطفاء ما زالت تؤمن الموقع، وتتحقق من كافة أجزاء المبنى. ولفت إلى أن أكثر من 35 متوفيا ما زالوا في موقع الحريق حتى الآن، مؤكدا أن أغلب الوفيات سجلت بسبب الاختناق.
 
 
في حين أعلنت وزارة الصحة تعاملها مع 43 مصابا في عدد من المستشفيات المحلية.
 
وكانت معلومات أولية أفادت سابقا إلى وفاة أكثر من 35 شخصا وإصابة العشرات في حريق التهم بناية مكونة من 6 طوابق في المنقف، حسب ما أوضح مراسل العربية/الحدث.
 
كما أشار إلى أن الأسباب الأولية للحريق تشي بوجود بعض عبوات الغاز في الطابق الأرضي من البناية، إلا أنه أكد أن التحقيقات مستمرة لمعرفة الأسباب.
 
ويعتبر هذا الحادث من أسوأ الحرائق التي شهدتها الكويت على مدى سنوات طوال.
 
بينما يعد "حريق عرس الجهراء" الذي اندلع سنة 2009، في إحدى خيم الأفراح في محافظة الجهراء من أشهر الحرائق بالبلاد.
 
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