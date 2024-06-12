مقتل 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق غزة

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أفاد مراسلنا بمقتل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة فجر اليوم الأربعاء.

مراسلنا: مقتل 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق غزةصحة غزة: 37164 قتيلا بالقصف الإسرائيلي منذ أكتوبر

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه على المنازل والشقق السكنية وخصوصا في مدينة غزة والمناطق الشمالية المختلفة".

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني": "نقلنا شهيدا و7 جرحى بعد استهداف الاحتلال محيط مدرسة في مخيم البريج وسط غزة".

وأفادت مصادر طبية، بـ"استشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي النصر شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي، قصفه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 37164 مواطنا، وإصابة 84832 آخرين، في آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.